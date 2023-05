Sombres credos 56 rue Berlioz, 24 juin 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

A force de se battre pour leurs propres intérêts sous couvert de politique teintée de mysticisme, les puissants ont amené le monde des bouffons à la dérive.

2023-06-24 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-26 . EUR.

56 rue Berlioz Théâtre Marie-Jeanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



By dint of fighting for their own interests under the guise of politics tinged with mysticism, the powerful have led the world of buffoons adrift

A fuerza de luchar por sus propios intereses bajo la apariencia de una política teñida de misticismo, los poderosos han llevado al mundo de los bufones a la deriva..

Weil die Mächtigen unter dem Deckmantel einer mystisch gefärbten Politik für ihre eigenen Interessen kämpfen, haben sie die Welt der Narren an den Rand des Abgrunds gebracht

Mise à jour le 2023-05-25 par Ville de Marseille