CONFÉRENCE HUMORISTIQUE CHATTOLOGIE 56 Route de l’Océan La Grigonnais, 9 novembre 2023, La Grigonnais.

La Grigonnais,Loire-Atlantique

Conférence humoristique qui aborde avec beaucoup d’humour et de pédagogie la question des règles et des croyances autour du sexe féminin.

2023-11-09 fin : 2023-11-09 . .

56 Route de l’Océan Salle Mil’Lieu

La Grigonnais 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A humorous and educational lecture on the rules and beliefs surrounding the female sex

Una conferencia humorística y educativa sobre las normas y creencias que rodean al sexo femenino

Humorvoller Vortrag, der mit viel Humor und Pädagogik die Frage nach den Regeln und Überzeugungen rund um das weibliche Geschlecht behandelt

Mise à jour le 2023-10-31 par eSPRIT Pays de la Loire