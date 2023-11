LES FOULÉES DU TÉLÉTHON 56 Route de l’Océan La Grigonnais, 5 novembre 2023, La Grigonnais.

La Grigonnais,Loire-Atlantique

Les associations de la Grigonnais vous invitent à participer à diverses activités et randonnées au profit du Téléthon.

2023-11-05 fin : 2023-11-05

56 Route de l’Océan Salle Mil’Lieu

La Grigonnais 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The associations of La Grigonnais invite you to take part in various activities and walks in aid of the Telethon

Las asociaciones de La Grigonnais le invitan a participar en diversas actividades y marchas a beneficio del Teletón

Die Vereine von La Grigonnais laden Sie ein, an verschiedenen Aktivitäten und Wanderungen zugunsten des Telethon teilzunehmen

Mise à jour le 2023-10-31 par eSPRIT Pays de la Loire