ART & BROC 56 quai Guy de Maupassant Fécamp, 4 décembre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Stéphanie Solo Baila et Peggy Lemaréchal présentent leurs photos, lampes, sculptures et bijoux !

Les samedis 2 et 23 décembre de 10h à 20h.

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 20:00:00. .

56 quai Guy de Maupassant Bar Zoo

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Stéphanie Solo Baila and Peggy Lemaréchal present their photos, lamps, sculptures and jewelry!

Saturdays, December 2 and 23, 10 a.m. to 8 p.m

Stéphanie Solo Baila y Peggy Lemaréchal presentan sus fotografías, lámparas, esculturas y joyas

Sábados 2 y 23 de diciembre de 10.00 a 20.00 h

Stéphanie Solo Baila und Peggy Lemaréchal präsentieren ihre Fotos, Lampen, Skulpturen und Schmuck!

Samstags, 2. und 23. Dezember von 10 bis 20 Uhr

