Animations de l’été – Causerie avec Anaïs Frantz 56 Place Général de Gaulle Mortagne-au-Perche, 19 juillet 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Anaïs Frantz docteure et enseignante en littérature propose une conférence : « Violette Leduc, hors des sentiers battus ».

Ouvert à tous..

2023-07-19 17:00:00 fin : 2023-07-19 . .

56 Place Général de Gaulle Médiathèque

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Anaïs Frantz, doctor and teacher of literature, offers a lecture: « Violette Leduc, off the beaten track ».

Open to all.

Anaïs Frantz, doctora y profesora de literatura, ofrece una conferencia: « Violette Leduc, fuera de los caminos trillados ».

Abierto a todos.

Anaïs Frantz Doktorin und Dozentin für Literaturwissenschaft bietet einen Vortrag an: « Violette Leduc, hors des sentiers battusus » (Violette Leduc, außerhalb der ausgetretenen Pfade).

Offen für alle.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme