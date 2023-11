Dixième anniversaire de la médiathèque – Conférence – Les Boréales 56 place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche, 23 novembre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

L’Islande fascine autant par la beauté et l’hostilité de ses paysages que par la richesse de sa culture, héritée des Vikings qui colonisèrent l’île au IXe siècle. Pétri de cet imaginaire nordique, l’univers des sagas islandaises demeure toutefois injustement méconnu, malgré son inscription dans l’édifice littéraire de l’Occident médiéval et son influence frappante sur la création actuelle.

Qu’est-ce qu’une saga ? Dans quel contexte ce genre a-t-il émergé ? Quel rôle jouaient ces récits relatant des événements tantôt légendaires, tantôt historiques, tantôt contemporains de leur composition ? Que disent de la société insulaire et de son identité ces textes ambigus ? Autant de questions auxquelles Torfi H. Tulinius répond par une lecture à la fois historique, littéraire et esthétique qui apporte un éclairage précieux. De la Saga d’Egil à la Saga de Snorri le Godi, en passant par la Saga de Njáll le Brûlé et bien d’autres encore, l’auteur explore les thèmes de la mémoire, de la violence et de la poétique qui traversent ces œuvres exceptionnelles.

Torfi H. Tulinius est professeur d’études islandaises médiévales à l’université d’Islande (Reykjavik) et auteur de Les Sagas islandaises : enjeux et perspectives (Editions Collège de France, coll. Conférences, 2023).

Conférence en accès libre.

2023-11-23 18:15:00 fin : 2023-11-23 19:30:00. .

56 place du Général de Gaulle Médiathèque

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Iceland fascinates as much by the beauty and hostility of its landscapes as by the richness of its culture, inherited from the Vikings who colonized the island in the 9th century. The world of the Icelandic sagas, a key part of this Nordic imaginary, remains unjustly unknown, despite its place in the literary edifice of the medieval West and its striking influence on contemporary creativity.

What is a saga? In what context did this genre emerge? What role did these stories play, recounting events that were both legendary, historical and contemporary? What do these ambiguous texts say about island society and its identity? Torfi H. Tulinius answers these questions with a historical, literary and aesthetic reading that provides valuable insight. From the Saga of Egil to the Saga of Snorri the Godi, via the Saga of Nja?ll the Bru?le? and many others, the author explores the themes of memory, violence and poetry that run through these exceptional works.

Torfi H. Tulinius is Professor of Icelandic Media Studies at the University of Iceland (Reykjavik) and author of Les Sagas islandaises : enjeux et perspectives (Editions Collège de France, coll. Conférences, 2023).

Conference in free access

Islandia fascina tanto por la belleza y hostilidad de sus paisajes como por la riqueza de su cultura, heredada de los vikingos que colonizaron la isla en el siglo IX. El mundo de las sagas islandesas es una pieza clave del imaginario nórdico, pero permanece injustamente ignorado, a pesar de su lugar en el edificio literario del Occidente medieval y de su sorprendente influencia en la creatividad contemporánea.

¿Qué es una saga? ¿En qué contexto surgió este género? ¿Qué papel desempeñaron estos relatos, que narran acontecimientos a la vez legendarios, históricos y contemporáneos? ¿Qué dicen estos textos ambiguos sobre la sociedad isleña y su identidad? Torfi H. Tulinius responde a todas estas preguntas con una lectura a la vez histórica, literaria y estética, que aporta una valiosa perspectiva. De la Saga de Egil a la Saga de Snorri el Godi, pasando por la Saga de Nja?ll el Bru?le? y muchas otras, el autor explora los temas de la memoria, la violencia y la poesía que recorren estas obras excepcionales.

Torfi H. Tulinius es catedrático de Estudios Mediáticos Islandeses en la Universidad de Islandia (Reikiavik) y autor de Les Sagas islandaises: enjeux et perspectives (Editions Collège de France, coll. Conférences, 2023).

Conferencia en libre acceso

Island fasziniert nicht nur durch die Schönheit und Feindseligkeit seiner Landschaften, sondern auch durch seine reiche Kultur, die auf die Wikinger zurückgeht, die die Insel im 9. Jahrhundert besiedelten. Die Welt der Isländersagas, ein Teil dieser nordischen Vorstellungswelt, ist jedoch trotz ihrer Einbettung in das literarische Erbe des mittelalterlichen Westens und ihres großen Einflusses auf das heutige Kunstschaffen ungerechtfertigt unbekannt.

Was ist eine Sage? In welchem Kontext entstand das Genre? Welche Rolle spielten diese Erzählungen, die von legendären, historischen und zeitgenössischen Ereignissen berichten, bei ihrer Entstehung? Was sagen diese mehrdeutigen Texte über die Inselgesellschaft und ihre Identität aus? Torfi H. Tulinius beantwortet diese Fragen durch eine historische, litterarische und ästhetische Lektüre, die einen wichtigen Beitrag zur Klärung leistet. Von der Egil-Saga über die Saga von Snorri dem Godi bis hin zur Saga von Nja?ll dem Bru?le? und vielen anderen erkundet der Autor die Themen Erinnerung, Gewalt und Poetik, die diese außergewöhnlichen Werke durchziehen.

Torfi H. Tulinius ist Professor für Isländische Medieval Studies an der Universität von Island (Reykjavik) und Autor von Les Sagas islandaises: enjeux et perspectives (Editions Collège de France, coll. Conférences, 2023).

Konferenz mit freiem Zugang

