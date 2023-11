Dixième anniversaire de la médiathèque – 10 ans ça se fête – Verre de l’amitié 56 place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche, 18 novembre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

La médiathèque a ouvert ses portes le 16 novembre 2013 après plusieurs années de réhabilitation de la Halle aux grains qui l’abrite avec le Cinéma Etoile.

Virginie VALTIER, Maire de Mortagne-au-Perche, Claude NOURY, 1er adjoint à la culture et l’équipe de la médiathèque, constituée de Guy DESBOUILLONS, Nathalie LE BRETHON, Romane MINVIELLE, Servane DESOUCHE et Alane CASTETS invitent le public et les paretnaires à se réunir le samedi 18 novembre à 11h30 pour célébrer l’événement.

Le BAR À DESSINS de Jean-Louis Cornalba sera installé la même matinée pour entretenir la convivialité et d’autres événements sont programmés tout le mois de novembre et au-delà.

Nous partagerons à l’issue des interventions des uns et des autres le verre de l’amitié..

The media library opened its doors on November 16, 2013 after several years of refurbishment of the Halle aux grains which houses it and the Cinéma Etoile.

Virginie VALTIER, Mayor of Mortagne-au-Perche, Claude NOURY, 1st deputy for culture and the media library team, comprising Guy DESBOUILLONS, Nathalie LE BRETHON, Romane MINVIELLE, Servane DESOUCHE and Alane CASTETS invite the public and paretaires to gather on Saturday November 18 at 11:30am to celebrate the event.

Jean-Louis Cornalba’s BAR À DESSINS will be set up on the same morning to keep the conviviality going, and other events are scheduled throughout November and beyond.

We’ll be sharing a glass of friendship at the end of each speaker’s talk.

La mediateca abrió sus puertas el 16 de noviembre de 2013 tras varios años de acondicionamiento de la Halle aux grains, que la alberga junto con el Cinéma Etoile.

Virginie VALTIER, alcaldesa de Mortagne-au-Perche, Claude NOURY, primer diputado de Cultura, y el equipo de la mediateca, formado por Guy DESBOUILLONS, Nathalie LE BRETHON, Romane MINVIELLE, Servane DESOUCHE y Alane CASTETS, invitan al público y a los mecenas a reunirse el sábado 18 de noviembre a las 11:30 horas para celebrar el acontecimiento.

El BAR À DESSINS de Jean-Louis Cornalba se instalará esa misma mañana para continuar la fiesta, y están previstos otros actos a lo largo del mes de noviembre y más allá.

Compartiremos una copa de amistad después de todos los discursos.

Die Mediathek öffnete ihre Türen am 16. November 2013 nach mehrjähriger Sanierung der Getreidehalle, in der sie zusammen mit dem Cinéma Etoile untergebracht ist.

Virginie VALTIER, Bürgermeisterin von Mortagne-au-Perche, Claude NOURY, 1. Beigeordneter für Kultur, und das Team der Mediathek, bestehend aus Guy DESBOUILLONS, Nathalie LE BRETHON, Romane MINVIELLE, Servane DESOUCHE und Alane CASTETS, laden die Öffentlichkeit und die paretarians ein, sich am Samstag, den 18. November um 11.30 Uhr zu versammeln, um das Ereignis zu feiern.

Die BAR À DESSINS von Jean-Louis Cornalba wird am selben Vormittag aufgebaut, um die Geselligkeit aufrechtzuerhalten. Weitere Veranstaltungen sind den ganzen November über und darüber hinaus geplant.

Im Anschluss an die Vorträge der einzelnen Redner werden wir gemeinsam ein Glas der Freundschaft trinken.

