Dixième anniversaire de la médiathèque – Rencontre littéraire avec Elisabeth Combres 56 place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche, 18 novembre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

La nature, ça n’existe pas ! 10 interprétations du rapport des hommes avec la nature par Élisabeth Combres / Illustré par Benjamin Bachelier, LA NATURE C’EST QUOI ? Gallimard jeunesse, 9 novembre 2023.

Elisabeth Combres a écrit en partie son livre en résidence à Mortagne en 2022 avec La Lanterne des écrivains.

Un livre destiné aux adolescents pour un sujet de rencontre qui va certainement passionner les adultes.

• Et si nous avions échoué à comprendre la nature ? Un album qui mêle histoire, anthropologie, philosophie et sciences sur le rapport entre les humains et la nature

• Un livre pour aider à penser le monde autrement, à trouver des voies nouvelles d’engagement, d’autres façons de faire société dans un monde abîmé.

• Benjamin Bachelier interprète avec force et poésie les différents modes de pensée pour en livrer des images sublimes et envoûtantes

Au programme de cette rencontre également seront abordés d’autres livres de l’autrice :

– Quand la nature inspire les écrivains, Plume de Carotte 2015

– Ecologie, 40 militants engagés pour la planète, Gallimard Jeunesse 2019

Quelques écrivains seront évoqués pour leur rapport à la nature.

En partenariat avec la librairie Le Goût des Mots.

Ventes et dédicaces à l’issue de la rencontre..

2023-11-18 16:00:00 fin : 2023-11-18 17:30:00. .

56 place du Général de Gaulle Médiathèque

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



There’s no such thing as nature! 10 interpretations of man’s relationship with nature by Élisabeth Combres / Illustrated by Benjamin Bachelier, LA NATURE C’EST QUOI? Gallimard jeunesse, November 9, 2023.

Elisabeth Combres wrote part of her book during a residency in Mortagne in 2022 with La Lanterne des écrivains.

It’s a book for teenagers on a subject that’s sure to fascinate adults.

? What if we had failed to understand nature? An album that combines history, anthropology, philosophy and science to explore the relationship between humans and nature

? A book to help us think differently about the world, to find new ways of committing ourselves, new ways of being part of society in an abi?me? world.

? Benjamin Bachelier interprets different ways of thinking with force and poetry, delivering sublime, bewitching images

Other books by the author will also be on the agenda:

– Quand la nature inspire les écrivains, Plume de Carotte 2015

– Ecologie, 40 militants engagés pour la planète, Gallimard Jeunesse 2019

A number of writers will discuss their relationship with nature.

In partnership with the bookshop Le Goût des Mots.

Sales and book signing at the end of the event.

¡La naturaleza no existe! 10 interpretaciones de la relación del hombre con la naturaleza por Élisabeth Combres / Ilustrado por Benjamin Bachelier, LA NATURE C’EST QUOI? Gallimard jeunesse, 9 de noviembre de 2023.

Elisabeth Combres escribió parte de su libro durante una residencia en Mortagne en 2022 con La Lanterne des écrivains.

Es un libro dirigido a los adolescentes sobre un tema que sin duda fascinará a los adultos.

? ¿Y si no hubiéramos sabido comprender la naturaleza? Un libro que combina historia, antropología, filosofía y ciencia para explorar la relación entre el ser humano y la naturaleza

? Un libro para ayudarnos a pensar en el mundo de otra manera, a encontrar nuevas formas de implicarnos, nuevas formas de formar parte de la sociedad en un mundo de pobreza abyecta.

? Benjamin Bachelier interpreta las diferentes formas de pensar con fuerza y poesía, ofreciendo imágenes sublimes y hechizantes

En el programa también figuran otros libros del autor:

– Quand la nature inspire les écrivains, Plume de Carotte 2015

– Ecologie, 40 militants engagés pour la planète, Gallimard Jeunesse 2019

Varios escritores hablarán de su relación con la naturaleza.

En colaboración con la librería Le Goût des Mots.

Venta y firma de libros tras el acto.

Die Natur gibt es nicht! 10 Interpretationen der Beziehung der Menschen zur Natur von Élisabeth Combres / Illustriert von Benjamin Bachelier, LA NATURE C’EST QUOI? Gallimard jeunesse, 9. November 2023.

Elisabeth Combres schrieb einen Teil ihres Buches während ihres Aufenthalts in Mortagne im Jahr 2022 mit La Lanterne des écrivains.

Ein Buch für Jugendliche zu einem Begegnungsthema, das sicherlich auch Erwachsene begeistern wird.

? Und wenn wir daran gescheitert wären, die Natur zu verstehen? Ein Album, das Geschichte, Anthropologie, Philosophie und Wissenschaft über die Beziehung zwischen Mensch und Natur vermischt

? Ein Buch, das dazu beiträgt, die Welt anders zu denken, neue Wege des Engagements zu finden, andere Arten, Gesellschaft in einer abnormen Welt zu bilden?

? Benjamin Bachelier interpretiert die verschiedenen Denkweisen mit Kraft und Poesie, um erhabene und bezaubernde Bilder zu liefern

Im Rahmen des Treffens werden auch andere Bücher der Autorin besprochen:

– Quand la nature inspire les écrivains, Plume de Carotte 2015

– Ecologie, 40 militants engagés pour la planète (Ökologie, 40 engagierte Aktivisten für den Planeten), Gallimard Jeunesse 2019

Einige Schriftsteller werden auf ihre Beziehung zur Natur angesprochen.

In Partnerschaft mit der Buchhandlung Le Goût des Mots.

Verkauf und Signierstunden im Anschluss an die Veranstaltung.

