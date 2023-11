Dixième anniversaire de la médiathèque – Bar à dessins – Encre et échanges 56 place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche, 18 novembre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Le concept du bar à dessins : Je fais un dessin, je l’accroche, je prends un dessin

Jean-Louis Cornabla, artiste-illustrateur, tiendra le bar qui sera installé le samedi matin au centre de la médiathèque. Pour le dixième anniversaire, l’idée est de faire un dessin inspiré par la médiathèque (le bâtiment, les animations, les bibliothécaires, les rayonnages de livres, les usagers…).

Accès libre, tout public – Passez quand vous voulez !.

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 13:00:00. .

56 place du Général de Gaulle Médiathèque

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



The concept of the drawing bar: I make a drawing, I hang it, I take a drawing

Artist-illustrator Jean-Louis Cornabla will be manning the bar, which will be set up in the center of the media library on Saturday mornings. For the tenth anniversary, the idea is to make a drawing inspired by the multimedia library (the building, events, librarians, book shelves, users…).

Free access, open to all – drop in any time!

El concepto de la barra de dibujo: hago un dibujo, lo cuelgo, obtengo un dibujo

El artista e ilustrador Jean-Louis Cornabla será el encargado del bar, que se instalará en el centro de la biblioteca multimedia los sábados por la mañana. Para el décimo aniversario, la idea es hacer un dibujo inspirado en la biblioteca multimedia (el edificio, los eventos, los bibliotecarios, las estanterías de libros, los usuarios…).

Acceso libre, abierto a todos: ¡pásate cuando quieras!

Das Konzept der Zeichenbar: Ich mache eine Zeichnung, hänge sie auf, nehme eine Zeichnung mit

Jean-Louis Cornabla, ein Künstler und Illustrator, wird die Bar leiten, die am Samstagmorgen in der Mitte der Mediathek aufgebaut wird. Zum zehnjährigen Jubiläum soll eine Zeichnung angefertigt werden, die von der Mediathek inspiriert ist (das Gebäude, die Veranstaltungen, die Bibliothekare, die Bücherregale, die Benutzer…).

Freier Zugang, für alle Altersgruppen – Kommen Sie vorbei, wann immer Sie wollen!

Mise à jour le 2023-11-10 par