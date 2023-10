L’oeil du lecteur – Dix ans de lecture 56 place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche, 16 novembre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Ouvert à tous, sans inscription, L’Oeil du lecteur est un moment de partage de lectures : coups de coeur, impressions, conseils.

Chacun(e) est invité(e) à venir parler d’un livre ou tout simplement à écouter les retours de lecture des un(e)s et des autres.

Rendez-vous mensuel en accès libre.

Pour le dixième anniversaire de la médiathèque venez partager vos grands souvenirs de lecture de cette dernière décennie.

Tout public – Littérature – Echange entre lecteurs.

2023-11-16 17:00:00 fin : 2023-11-16 . .

56 place du Général de Gaulle Médiathèque

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Open to all, with no registration required, L’Oeil du lecteur is a time for sharing reading experiences: favorites, impressions, advice.

Everyone is invited to come and talk about a book, or simply to listen to each other’s feedback.

Monthly meeting with free access.

For the library’s tenth anniversary, come and share your great reading memories of the last decade.

All ages – Literature – Readers’ exchange

Abierto a todos, sin inscripción, L’Oeil du lecteur es una oportunidad para compartir sus lecturas: favoritos, impresiones, consejos.

Todo el mundo está invitado a venir a hablar de un libro o simplemente a escuchar los comentarios de los demás.

Acceso gratuito a las reuniones mensuales.

Con motivo del décimo aniversario de la biblioteca, venga a compartir sus recuerdos de lectura favoritos de la última década.

Todas las edades – Literatura – Intercambios entre lectores

Das Auge des Lesers ist für alle offen, es ist keine Anmeldung erforderlich, und es ist ein Moment des Austauschs über die Lektüre: Favoriten, Eindrücke, Ratschläge.

Jeder ist eingeladen, über ein Buch zu sprechen oder einfach nur zuzuhören, was die anderen zu lesen haben.

Monatliche Treffen mit freiem Zugang.

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Mediathek können Sie Ihre Leseerinnerungen der letzten zehn Jahre mit uns teilen.

Alle Altersgruppen – Literatur – Austausch zwischen Lesern

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme