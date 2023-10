Dixième anniversaire de la médithèque – Concert – « Consolation » – Orchestre Régional de Normandie 56, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche, 11 novembre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Consalation, avec l’Orchestre Régional de Normandie.

Bruno Boulzaguet dira le très bel essai poétique écrit par Stig Dageman en 1952 et qui reste tout à fait d’actualité : Notre besoin de consolation est impossible à rassasier.

Le saxophoniste Jean-Charles Richard a composé la musique pour ce spectacle.

Tous les deux seront accompagnés par Corinne Basseux-Beguin, au violon, et Vincent Caccaro, au violoncelle.

La représentation (gratuite) aura lieu au coeur de la médiathèque ! Elle sera suivie d’un échange avec les musiciens et le comédien.

Sur réservation..

Consalation, with the Orchestre Régional de Normandie.

Bruno Boulzaguet will recite the beautiful poetic essay written by Stig Dageman in 1952, which remains highly topical: Notre besoin de consolation est impossible à rassasier.

Saxophonist Jean-Charles Richard has composed the music for this show.

Both will be accompanied by Corinne Basseux-Beguin, violin, and Vincent Caccaro, cello.

The performance (free of charge) will take place in the heart of the mediatheque! It will be followed by a discussion with the musicians and the actor.

Reservations required.

Consalación, con la Orquesta Regional de Normandía.

Bruno Boulzaguet recitará el bello ensayo poético escrito por Stig Dageman en 1952, que sigue de plena actualidad: Notre besoin de consolation est impossible à sassasir.

El saxofonista Jean-Charles Richard ha compuesto la música para este espectáculo.

Ambos estarán acompañados por Corinne Basseux-Beguin al violín y Vincent Caccaro al violonchelo.

La actuación (gratuita) tendrá lugar en el corazón de la biblioteca multimedia A continuación habrá un coloquio con los músicos y el actor.

Es necesario reservar.

Consalation, mit dem Orchestre Régional de Normandie.

Bruno Boulzaguet wird den wunderschönen poetischen Essay vortragen, den Stig Dageman 1952 geschrieben hat und der auch heute noch hochaktuell ist: Notre besoin de consolation est impossible à rassasier (Unser Bedürfnis nach Trost ist unmöglich zu stillen).

Der Saxophonist Jean-Charles Richard hat die Musik für diese Aufführung komponiert.

Beide werden von Corinne Basseux-Beguin, Violine, und Vincent Caccaro, Cello, begleitet.

Die (kostenlose) Aufführung findet im Herzen der Mediathek statt! Anschließend besteht die Möglichkeit, sich mit den Musikern und dem Schauspieler auszutauschen.

Nur mit Reservierung.

