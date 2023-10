Atelier jeunesse – Des carreaux qui ne tournent pas rond 56 place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche, 14 octobre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Venez rencontrer Alexander Feller, auteur-illustrateur en résidence à la Lanterne des écrivains, pour travailler sur « A carreau », projet d’album jeunesse racontant l’histoire d’une enfant-cercle dans une famille-carreau.

Enfant de 7 à 11 ans

Sur inscription (places limitées).

2023-10-14 15:00:00 fin : 2023-10-14 16:45:00. .

56 place du Général de Gaulle Médiathèque

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Come and meet Alexander Feller, author-illustrator in residence at the Lanterne des écrivains, to work on « A carreau », a children’s album project telling the story of a child-ringer in a family-ringer.

Children aged 7 to 11

Registration required (places are limited)

Venga a conocer a Alexander Feller, autor-ilustrador residente en la Lanterne des écrivains, para trabajar en « A carreau », un proyecto de libro infantil que cuenta la historia de un niño-aros en una familia-aros.

Niños de 7 a 11 años

Inscripción obligatoria (plazas limitadas)

Treffen Sie Alexander Feller, Autor und Illustrator in Residenz in der Schriftsteller-Laterne, um an « A carreau » zu arbeiten, einem Projekt für ein Jugendbuch, das die Geschichte eines Kreiskindes in einer Karo-Familie erzählt.

Kind von 7 bis 11 Jahren

Nach Anmeldung (begrenzte Plätze)

Mise à jour le 2023-10-10 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme