Animations de l’été – Causerie avec Alexandra Koszelyk 56 Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche, 12 juillet 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Alexandra Koszelyk, autrice en résidence à la Lanterne des Ecrivains propose des échanges autour de son projet d’écriture et de ses livres déjà publiés, notamment le roman « L’Archiviste » (Forges du vulcain, 2022).

Ouvert à tous..

56 Place du Général de Gaulle Médiathèque

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Alexandra Koszelyk, author in residence at the Lanterne des Ecrivains, invites you to discuss her writing project and previously published books, including the novel « L’Archiviste » (Forges du vulcain, 2022).

Open to all.

Alexandra Koszelyk, autora residente en la Lanterne des Ecrivains, le invita a hablar de su proyecto de escritura y de los libros que ya ha publicado, en particular la novela « L’Archiviste » (Forges du vulcain, 2022).

Abierto a todos.

Alexandra Koszelyk, Autorin in Residenz bei der Lanterne des Ecrivains bietet einen Austausch über ihr Schreibprojekt und ihre bereits veröffentlichten Bücher, insbesondere den Roman « L’Archiviste » (Forges du vulcain, 2022).

Offen für alle.

