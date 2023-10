LA RANDO AGRICOLE DU GRAND SITE 56 place du 19 mars 1962 Les Loges, 15 octobre 2023, Les Loges.

Les Loges,Seine-Maritime

La nouvelle édition de la randonnée agricole aura lieu le dimanche 15 octobre 2023 !

Le trajet sera de 10km sans dénivelé, avec des lectures de paysages et rencontre de producteurs..

2023-10-15 08:30:00 fin : 2023-10-15 12:00:00. .

56 place du 19 mars 1962 Gare des Loges

Les Loges 76790 Seine-Maritime Normandie



The new edition of the agricultural trek will take place on Sunday, October 15, 2023!

The route will be 10km with no change in altitude, and will include landscape readings and meetings with producers.

La próxima edición de la marcha agrícola tendrá lugar el domingo 15 de octubre de 2023

El recorrido será de 10 km sin desnivel, e incluirá lecturas del paisaje y encuentros con productores.

Die Neuauflage der landwirtschaftlichen Wanderung findet am Sonntag, den 15. Oktober 2023 statt!

Die Strecke wird 10 km lang sein, ohne Höhenunterschied, mit Landschaftslesungen und Treffen mit Produzenten.

