Lecture d’albums de Noël 56 Grand Rue Creysse, 20 décembre 2023, Creysse.

Creysse,Dordogne

LECTURE D’ALBUMS : de Noël par Christine, Sabah et Laurence.

Deux moments de lecture : une pour les 7/10 ans et l’autre pour les 3/6 ans.

Gratuit – Sur Inscription..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 16:00:00. .

56 Grand Rue Bibliothèque de Creysse

Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



ALBUMS READING: Christmas by Christine, Sabah and Laurence.

Two reading sessions: one for 7/10 year-olds and the other for 3/6 year-olds.

Free – Registration required.

LECTURA DE ALBUMS: Navidad por Christine, Sabah y Laurence.

Dos lecturas: una para niños de 7/10 años y otra para niños de 3/6 años.

Gratuito – Inscripción obligatoria.

LESUNG VON ALBUMS: von Weihnachten durch Christine, Sabah und Laurence.

Zwei Lesezeiten: eine für 7/10-Jährige und eine für 3/6-Jährige.

Kostenlos – Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides