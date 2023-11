Lecture Dédicace avec Jack-Laurent Amar 56 Grand Rue Creysse, 16 décembre 2023, Creysse.

Creysse,Dordogne

LECTURE DÉDICACE : en présence de l’auteur Jack-Laurent Amar pour son nouveau thriller « L’insoupçonnable ».

Résumé : Deux femmes, une adolescente et un petit garçon de cinq ans, bloqués dans un chalet isolé qu’une tempête de neige a transformé en prison.

Ils sont quatre, mais dehors, le ciel s’est obscurci et quelque chose en est tombé, quelque chose de terrifiant, qui rode et cherche à entrer…

Ils sont quatre, mais ils sont seuls au monde, ils vont devoir s’adapter pour survivre.

Il existe une douleur plus insoutenable que la morsure du froid : celle du désespoir..

56 Grand Rue Bibliothèque de Creysse

Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



READING DEDICATION: with author Jack-Laurent Amar for his new thriller « L’insoupçonnable ».

Summary: Two women, a teenage girl and a five-year-old boy, trapped in an isolated cottage that a snowstorm has turned into a prison.

There are four of them, but outside, the sky has darkened and something has fallen from it, something terrifying, lurking and trying to get in…

There are four of them, but they’re alone in the world, and they’ll have to adapt to survive.

There’s a pain more unbearable than the bite of the cold: the pain of despair.

LECTURA Y DEDICACIÓN: con el autor Jack-Laurent Amar por su nuevo thriller « L’insoupçonnable ».

Resumen: Dos mujeres, una adolescente y un niño de cinco años, atrapados en un chalet aislado que una tormenta de nieve ha convertido en prisión.

Son cuatro, pero fuera, el cielo se ha oscurecido y algo ha caído de él, algo terrorífico, que acecha e intenta entrar…

Son cuatro, pero están solos en el mundo, y tendrán que adaptarse para sobrevivir.

Hay un dolor más insoportable que la mordedura del frío: el dolor de la desesperación.

LECTURE DÉDICACE: in Anwesenheit des Autors Jack-Laurent Amar für seinen neuen Thriller « L’insoupçonnable » (Der Unverdächtige).

Zusammenfassung: Zwei Frauen, ein Teenager und ein fünfjähriger Junge sitzen in einer abgelegenen Hütte fest, die ein Schneesturm in ein Gefängnis verwandelt hat.

Sie sind zu viert, aber draußen hat sich der Himmel verdunkelt und etwas ist von dort heruntergefallen, etwas Schreckliches, das umherstreift und Einlass sucht …

Sie sind zu viert, aber sie sind allein auf der Welt und müssen sich anpassen, um zu überleben.

Es gibt einen Schmerz, der unerträglicher ist als der Biss der Kälte: der Schmerz der Verzweiflung.

