CONCERT – LE PIANO CLASSIQUE 56 Boulevard de Granges Gérardmer, 31 octobre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Oeuvres de Bach, Beethoven et Schubert au piano. (Une consommation est comprise dans le prix d’entrée).. Tout public

Mardi 2023-10-31 20:30:00 fin : 2023-10-31 . 15 EUR.

56 Boulevard de Granges Auditorium Le 102Bis

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Works by Bach, Beethoven and Schubert on piano (a drink is included in the price of admission).

Obras de Bach, Beethoven y Schubert al piano (el precio de la entrada incluye una consumición).

Werke von Bach, Beethoven und Schubert am Klavier (Ein Getränk ist im Eintrittspreis inbegriffen).

