Orléans Rencontre bas d’immeuble 56 boulevard Alexandre-Martin Orléans, 27 juillet 2023, Orléans. Rencontre bas d’immeuble Jeudi 27 juillet, 19h00 56 boulevard Alexandre-Martin gratuit, sans inscription Corine PARAYRE, Adjointe au Maire en charge des quartiers Nord, vous convie à une rencontre à proximité de vos habitations pour parler de la vie du quartier, jeudi 27 juillet 2023 à 19h, à hauteur du n° 56 boulevard Alexandre-Martin. 56 boulevard Alexandre-Martin 56 boulevard Alexandre-Martin Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

