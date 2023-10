CHIFOUMIX 56 Avenue Frédéric Mistral Boisseron, 27 octobre 2023, Boisseron.

Boisseron,Hérault

Vendredi 27 octobre à 20h à Boisseron, le collectif CHIFOUMIX vous propose une balade poétique et sonore sous la pleine lune, pour découvrir trois propositions artistiques d’une vingtaine de minute chacune dans trois jolis lieux de la commune.

La participation au frais s’élève à 10€ (gratuit pour les moins de 15 ans).

Réservation indispensable au 06 62 17 50 39.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . .

56 Avenue Frédéric Mistral

Boisseron 34160 Hérault Occitanie



On Friday October 27 at 8pm in Boisseron, the CHIFOUMIX collective invites you to take a poetic and sonorous stroll under the full moon, to discover three artistic proposals, each lasting around twenty minutes, in three attractive locations in the town.

Cost: 10 euros (free for children under 15).

Reservations essential: 06 62 17 50 39

El viernes 27 de octubre a las 20:00 h en Boisseron, el colectivo CHIFOUMIX le invita a dar un paseo poético y sonoro bajo la luna llena, para descubrir tres espectáculos artísticos, de unos veinte minutos de duración cada uno, en tres bonitos lugares de la ciudad.

El precio es de 10 euros (gratuito para los menores de 15 años).

Imprescindible reservar en el 06 62 17 50 39

Am Freitag, den 27. Oktober um 20 Uhr in Boisseron lädt Sie das Kollektiv CHIFOUMIX zu einem poetischen und klangvollen Spaziergang unter dem Vollmond ein, um drei künstlerische Vorschläge von jeweils etwa 20 Minuten Dauer an drei schönen Orten der Gemeinde zu entdecken.

Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf 10? (Kinder unter 15 Jahren sind kostenlos).

Reservierung erforderlich unter 06 62 17 50 39

