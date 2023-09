FESTIVAL L’UNE,ELLES – SPECTACLE CLOWN NO COFFEE FOR QUEEN – SALLE CHABROL – BOISSERON – 18H 56 Avenue Frédéric Mistral Boisseron, 14 octobre 2023, Boisseron.

Boisseron,Hérault

Découvrez ce solo de clown sur la thématique de l’avortement le samedi 14 octobre à 18h à la salle Chabrol à Boisseron.

Gratuit-Tout public.

2023-10-14 18:00:00 fin : 2023-10-14 20:00:00. .

56 Avenue Frédéric Mistral

Boisseron 34160 Hérault Occitanie



Discover this clown solo on the theme of abortion on Saturday October 14th at 6pm at the Salle Chabrol in Boisseron.

Free-All audiences

Descubra este solo de clown sobre el tema del aborto el sábado 14 de octubre a las 18:00 en la Salle Chabrol de Boisseron.

Gratis para todos los públicos

Entdecken Sie dieses Clownsolo zum Thema Abtreibung am Samstag, den 14. Oktober um 18 Uhr im Saal Chabrol in Boisseron.

Kostenlos-Alle Zuschauer

Mise à jour le 2023-09-27 par OT PAYS DE LUNEL