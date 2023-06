Des truffes et du vin 56 Avenue des Côtes de Buzet Buzet-sur-Baïse, 27 juillet 2023, Buzet-sur-Baïse.

Buzet-sur-Baïse,Lot-et-Garonne

Sans doute l’atelier le plus truffé de saveurs ! Visitez une truffière avec démonstration de cavage puis participez à un atelier de dégustation de beurres truffés associés à nos vins pour le plus grand plaisir de vos papilles.

Maximum 20 personnes.

Réservation obligatoire..

2023-07-27 à ; fin : 2023-08-10 11:30:00. EUR.

56 Avenue des Côtes de Buzet Cave des Vignerons de Buzet

Buzet-sur-Baïse 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Without doubt the most truffle-flavored workshop! Visit a truffle farm with a cavage demonstration, then take part in a tasting workshop of truffle butters paired with our wines to delight your taste buds.

Maximum 20 people.

Reservations required.

¡Este es sin duda el taller con más sabores a trufa! Visite una explotación trufera con demostración de cavage y participe en un taller de degustación de mantequillas de trufa combinadas con nuestros vinos para deleitar su paladar.

Máximo 20 personas.

Imprescindible reservar.

Zweifellos der Workshop mit den meisten Trüffelaromen! Besuchen Sie eine Trüffelfarm mit Vorführung der Cavage und nehmen Sie anschließend an einem Workshop teil, bei dem Sie Trüffelbutter in Kombination mit unseren Weinen verkosten, um Ihren Gaumen zu verwöhnen.

Maximal 20 Personen.

Reservierung erforderlich.

