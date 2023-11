Marché de Noël 56 Avenue de la Grande Bégude Venelles, 16 décembre 2023, Venelles.

Venelles,Bouches-du-Rhône

Les Quatre Tours Vignoble en Provence organisent son grand Marché de Noël le samedi 16 décembre prochain de 10h00 à 18h00..

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

56 Avenue de la Grande Bégude Cellier des Quatre Tours

Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Les Quatre Tours Vignoble en Provence is organizing its big Christmas Market on Saturday December 16 from 10:00 am to 6:00 pm.

Les Quatre Tours Vignoble en Provence organiza su gran Mercado de Navidad el sábado 16 de diciembre de 10:00 a 18:00 horas.

Les Quatre Tours Vignoble en Provence veranstalten am Samstag, dem 16. Dezember, von 10.00 bis 18.00 Uhr ihren großen Weihnachtsmarkt.

Mise à jour le 2023-10-19 par Provence Tourisme