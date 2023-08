Escapade Bourgeoise 56 avenue de la Croix Le Taillan-Médoc, 21 octobre 2023, Le Taillan-Médoc.

Le Taillan-Médoc,Gironde

L’Escapade Bourgeoise, une visite privilégiée pour en apprendre un peu plus sur le classement des Crus Bourgeois du Médoc lors d’une visite commentée de nos caves souterraines, pour terminer par une dégustation de 3 vins, accompagnée de comté et noix.

Compter environ 1h pour la visite avec dégustation..

2023-10-21 fin : 2023-10-22 14:00:00. EUR.

56 avenue de la Croix

Le Taillan-Médoc 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’Escapade Bourgeoise, a unique opportunity to learn more about the Crus Bourgeois du Médoc classification during a guided tour of our underground cellars, ending with a tasting of 3 wines, accompanied by comté cheese and walnuts.

Allow around 1 hour for the tour and tasting.

L’Escapade Bourgeoise, una oportunidad única para conocer mejor la clasificación de los Crus Bourgeois del Médoc durante una visita guiada por nuestras bodegas subterráneas, que finalizará con una degustación de 3 vinos, acompañados de queso comté y nueces.

La visita y la degustación durarán aproximadamente 1 hora.

L’Escapade Bourgeoise, ein privilegierter Besuch, bei dem Sie während einer kommentierten Führung durch unsere unterirdischen Weinkeller mehr über die Klassifizierung der Crus Bourgeois des Médoc erfahren und zum Abschluss eine Verkostung von 3 Weinen mit Comté und Nüssen genießen können.

Rechnen Sie mit ca. 1 Stunde für die Besichtigung mit Verkostung.

