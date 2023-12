L’ALPLAYA – MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE ET DU NOUVEL AN 56 Avenue de la Convention Saint-Michel-Chef-Chef Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Début : 2024-01-01 12:00:00

fin : 2024-01-01 14:00:00 Réservez votre repas de la Saint-Sylvestre ou du Nouvel An au restaurant l’Alplaya à Saint-Michel-Chef-Chef..

MENU Apéritif

Trio d’amuse-bouches Entrée

Foie gras mi-cuit au porto, confit d’oignons et pain aux figues

OU

Tartare de saumon et noix de Saint-Jacques aux agrumes Plat

Dos de cabillaud en croûte de pain d’épices

OU

Souris d’agneau au thym Trou Normand revisité

Sorbet mandarine, Cointreau Dessert

Entremet pommes caramel praliné

OU

Surprise glacée flambée .

56 Avenue de la Convention

56 Avenue de la Convention

Saint-Michel-Chef-Chef 44730

