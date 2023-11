MARCHÉ DE NOËL DU POTAGER DE FRANÇOIS 56 avenue de Chamiec Mirecourt, 25 novembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Marché de Noël du potager de François.

Découvrez et rencontrez de nombreux produits de Producteurs locaux pour vos fêtes de fin d’année. Un moment de convivialité et d’échanges sur l’année écoulée : vin, cuir, couteaux, culture, tisanes, fromages.

Démonstration de taille d’arbres et diagnostic par les croqueurs de pommes.

Lecture de contes à 16h et goûter offert à chaque enfant et soupe de courge pour les adultes.. Tout public

Samedi 2023-11-25 09:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. 0 EUR.

56 avenue de Chamiec

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Christmas market in François’ garden.

Discover and meet many products from local producers for your festive season. A moment of conviviality and exchange on the past year: wine, leather, knives, culture, herbal teas, cheeses.

Tree-trimming demonstration and diagnosis by Les croqueurs de pommes.

Storytelling at 4pm, with snacks for children and pumpkin soup for adults.

Mercado navideño en el huerto de François.

Descubra y conozca los productos de numerosos productores locales para sus fiestas. Es una buena ocasión para encontrarse y hablar del año transcurrido: vino, cuero, cuchillos, cosechas, tisanas y quesos.

Demostración de poda de árboles y diagnóstico a cargo de los « croqueurs de pommes ».

Cuentacuentos a las 16 h, con merienda para los niños y sopa de calabaza para los adultos.

Weihnachtsmarkt im Gemüsegarten von François.

Entdecken und treffen Sie zahlreiche Produkte von lokalen Erzeugern für Ihre Weihnachtsfeiertage. Ein Moment der Geselligkeit und des Austauschs über das vergangene Jahr: Wein, Leder, Messer, Kultur, Kräutertees, Käse.

Demonstration von Baumschnitt und Diagnose durch die Apfelbeißer.

Märchenlesung um 16 Uhr und kostenloser Imbiss für jedes Kind und Kürbissuppe für die Erwachsenen.

