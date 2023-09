L’AUTOMNALE DU POTAGER DE FRANÇOIS : MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET D’ARTISANS 56 avenue de Chamiec Mirecourt, 7 octobre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Marché de producteurs et d’artisans.

Vente des légumes bio du potager de François.

Exposition de vieux tracteurs.

Restauration et buvette sur place.. Tout public

Samedi 2023-10-07 09:00:00 fin : 2023-10-07 18:00:00. 0 EUR.

56 avenue de Chamiec

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Farmers’ and craftsmen’s market.

Sale of organic vegetables from François’ kitchen garden.

Exhibition of old tractors.

Catering and refreshments on site.

Mercado de agricultores y artesanos.

Venta de verduras ecológicas de la huerta de François.

Exposición de tractores antiguos.

Catering y refrescos in situ.

Markt mit Erzeugern und Kunsthandwerkern.

Verkauf von Biogemüse aus dem Gemüsegarten von François.

Ausstellung von alten Traktoren.

Restauration und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-14 par OT MIRECOURT