Relais culturel 30e exposition : Patrimoine et histoire locale 56, av Henri Bertho, La Maison d’Escoublac 44500 La baule La baule, 5 août 2023, La baule.

Relais culturel 30e exposition : Patrimoine et histoire locale 5 – 18 août 56, av Henri Bertho, La Maison d’Escoublac 44500 La baule

Dans le cadre de l’atelier d’histoire locale, le Relais culturel présente des histoires de tavernes, buvettes et autres cafés ouverts à La Baule-Escoublac entre 1665 à 1940.

Quelques scènes reconstitueront l’ambiance de ces établissements.

Gratuit, entrée libre.

56, av Henri Bertho, La Maison d’Escoublac 44500 La baule 56, av Henri Bertho, La Maison d’Escoublac 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 73 72 11 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 37 51 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 58 41 05 »}, {« type »: « email », « value »: « le.relais.culturel.44500@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.relaisculturel.wixsite.com/home »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/relais-culturel-30e-exposition-patrimoine-et-histoire-locale-la-baule.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T10:00:00+02:00 – 2023-08-05T12:00:00+02:00

2023-08-18T15:00:00+02:00 – 2023-08-18T18:30:00+02:00

CULTURE EXPOSITION