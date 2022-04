55ème Rallye cycliste de Villers en Ouche (boucle de 45 km) La Ferté-en-Ouche La Ferté-en-Ouche Catégories d’évènement: La Ferté-en-Ouche

Orne

55ème Rallye cycliste de Villers en Ouche (boucle de 45 km) Villers-en-Ouche Le Bourg La Ferté-en-Ouche

2022-05-01 08:00:00

La Ferté-en-Ouche Orne La Ferté-en-Ouche Café à 7h30. Départ à 8h à la Mairie de Villers-en-Ouche. Visite de l’exposition à l’Abbaye de St-Evroult en cours de route. Ravitaillement. Tombola et apéritif à l’arrivée. Cette manifestation rassemblera près de 80 personnes.

Tarifs : 10 € adultes pour le rallye – 5 € enfants

