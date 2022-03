55ème Foire aux fromages et aux traditions Loures-Barousse Loures-Barousse Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

2022-08-06 09:00:00 09:00:00 – 2022-08-07 au stade LOURES-BAROUSSE

Loures-Barousse Hautes-Pyrénées La Barousse, terre d’affinage de nos fameuses tommes, vous convie à sa foire traditionnelle, l’occasion de se laisser séduire par les saveurs du fromage de brebis, les produits locaux et de découvrir l’artisanat des Hautes-Pyrénées. Organisée par le comité des fêtes. +33 6 75 36 36 75 au stade LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse

