55ème foire aux dindons Varaignes

2021-11-11 09:00:00 – 2021-11-11 17:00:00

Varaignes Dordogne Varaignes 9h : Défilé des dindons à la ferme Lachaize avec La Banda de SAINT-JUNIEN et les confréries.

9h30 : Ouverture du marché

10h : Commémoration de l’Armistice.

14h : Grand Chapitre d’intronisation sur le podium.

Découverte de nouveaux chapeaux de la confrérie, confectionnés par une artiste chapelière du pôle métiers d’arts de Nontron, Mme Amélie HENIN.

16h : Concours international du cri du dindon « Glou-Glou avec le jury.

Remise des prix de la 55ème foire aux dindons.

