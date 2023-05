Journée (ré)créative 558 Route de la Mallevieille, 25 juin 2023, Le Fleix.

Le Fleix,Dordogne

Après 90 ans de passion, ténacité et bonheur, l’entreprise Briqueterie DURAND, se métamorphose en collectif d’artisans. Buvette et restauration sur place.

Après-midi 14h à 17h :

Atelier terre

Fresque participative

Gymnastique énergétique

Jeux d’adresses et activités collectives

Créations artisanales

Soirée 18h à 23h :

Concert – Paul’s Fingers

DJ set – Zifu.

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 23:00:00. EUR.

558 Route de la Mallevieille Briquetterie Durand

Le Fleix 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



After 90 years of passion, tenacity and happiness, the company Brickworks DURAND, metamorphoses into a collective of craftsmen. Refreshments and food on the spot.

Afternoon 2pm to 5pm :

Clay workshop

Participative fresco

Energetic gymnastics

Games of skill and collective activities

Handicraft creations

Evening 6 to 11 pm :

Concert – Paul’s Fingers

DJ set – Zifu

Tras 90 años de pasión, tenacidad y alegría, la empresa DURAND Brickworks se transforma en un colectivo de artesanos. Refrescos y comida in situ.

Tarde de 14:00 a 17:00 :

Taller de arcilla

Fresco participativo

Gimnasia energética

Juegos de habilidad y actividades en grupo

Manualidades

Tarde de 18:00 a 23:00 :

Concierto – Paul’s Fingers

DJ set – Zifu

Nach 90 Jahren Leidenschaft, Hartnäckigkeit und Glück verwandelt sich das Unternehmen « Briqueterie DURAND » in ein Handwerkerkollektiv. Getränke und Speisen vor Ort.

Nachmittag 14h bis 17h :

Ton-Workshop

Partizipatives Fresko

Energetische Gymnastik

Geschicklichkeitsspiele und kollektive Aktivitäten

Handwerkliche Kreationen

Abend 18:00 bis 23:00 Uhr :

Konzert – Paul’s Fingers

DJ-Set – Zifu

Mise à jour le 2023-05-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides