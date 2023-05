PIQUE-NIQUE VIGNERON – LA VILLA SEPIA 556 Avenue de Béziers, 27 mai 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

En ce week-end de Pentecôte de nombreux domaines vous accueillent pour un pique-nique géant. C’est le cas de la Villa Sépia..

2023-05-27 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-27 17:00:00. EUR.

556 Avenue de Béziers

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



During this Pentecost weekend, many estates welcome you for a giant picnic. This is the case of Villa Sepia.

Este fin de semana de Pentecostés, muchas fincas organizan un picnic gigante. Es el caso de Villa Sepia.

An diesem Pfingstwochenende heißen Sie viele Weingüter zu einem Riesenpicknick willkommen. Dies gilt auch für die Villa Sepia.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT BEZIERS MEDITERRANEE