Chantournage et création d’attrape-rêve 555 Rue Maisonneuve Saint-Agrève, 1 septembre 2023, Saint-Agrève.

Saint-Agrève,Ardèche

Initiez-vous à l’art du chantournage ou la création d’un attrape-rêve avec une professionnelle qui privilégie les matières recyclées dans un esprit écologique. Horaire à convenir lors de la prise de rendez-vous au 06 22 25 24 96.

2023-09-01 fin : 2023-09-30 . EUR.

555 Rue Maisonneuve Quartier des Rascles

Saint-Agrève 07320 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Initiate yourself to the art of scrollwork or dream-catcher creation with a professional who favors recycled materials in an ecological spirit. Timetable to be agreed when making an appointment: 06 22 25 24 96

Iníciese en el arte de la marquetería o la captación de sueños con una profesional que privilegia los materiales reciclados con espíritu ecológico. Horario a convenir al concertar la cita: 06 22 25 24 96

Erlernen Sie die Kunst des Laubsägens oder die Herstellung eines Traumfängers mit einer Fachfrau, die aus ökologischen Gründen recycelte Materialien bevorzugt. Uhrzeit nach Vereinbarung unter 06 22 25 24 96

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme de Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées