Les Estivales : danse en famille ! 555 rue Maisonneuve Saint-Agrève, 14 juillet 2023, Saint-Agrève.

Saint-Agrève,Ardèche

Partagez un temps de danse à vivre ensemble. Au-delà des mots, un dialogue unique, complice, des propositions, des jeux, une invitation à sentir, écouter, affiner les liens de la relation famille. Un temps convivial, festif avec Lisa Gimenez, chorégraphe..

2023-07-14 17:30:00 fin : 2023-07-14 18:30:00. .

555 rue Maisonneuve La recyclerie du PlatO – Rézo des 3 rivières

Saint-Agrève 07320 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Share a time of dance to live together. Beyond words, a unique dialogue, complicity, proposals, games, an invitation to feel, listen, refine the links of the family relationship. A convivial, festive time with Lisa Gimenez, choreographer.

Compartir juntos un momento de danza. Más allá de las palabras, un diálogo único y cómplice, sugerencias, juegos, una invitación a sentir, escuchar y afinar los lazos de la relación familiar. Un momento convivial y festivo con la coreógrafa Lisa Gimenez.

Teilen Sie eine Zeit des Tanzes, die Sie gemeinsam erleben. Jenseits der Worte ein einzigartiger, komplizenhafter Dialog, Vorschläge, Spiele, eine Einladung, die Bande der Familienbeziehung zu spüren, zu hören und zu verfeinern. Eine gesellige, festliche Zeit mit der Choreographin Lisa Gimenez.

Mise à jour le 2023-06-22 par Office de Tourisme de Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées