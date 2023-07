Les Estivales : découvrez le chantournage 555 rue Maisonneuve Saint-Agrève, 10 juillet 2023, Saint-Agrève.

Saint-Agrève,Ardèche

C.Guichard crée ses propres productions (décorations, bijoux, boucles d’oreille) à partir de la technique du chantournage. Chantourner c’est découper votre pièce selon un profil donné, composé de courbes et contre-courbes réalisées avec différentes scies..

2023-07-10 14:00:00 fin : 2023-07-10 15:30:00. EUR.

555 rue Maisonneuve La recyclerie du PlatO –

Saint-Agrève 07320 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



C.Guichard creates her own products (decorations, jewelry, earrings) using the chantournage technique. Chantourner means cutting your piece according to a given profile, composed of curves and counter-curves made with different saws.

C.Guichard realiza sus propias creaciones (adornos, joyas, pendientes) utilizando la técnica del chantournage. El chantournage consiste en cortar la pieza según un perfil determinado, formado por curvas y contracurvas, utilizando diferentes sierras.

C.Guichard stellt ihre eigenen Produkte (Dekorationen, Schmuck, Ohrringe) mithilfe der Technik des Laubsägens her. Chantournieren bedeutet, Ihr Werkstück nach einem bestimmten Profil auszuschneiden, das aus Kurven und Gegenkurven besteht, die mit verschiedenen Sägen hergestellt werden.

Mise à jour le 2023-06-22 par Office de Tourisme de Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées