Marché de noël des Amazones 555 chemin du Peuy Saint-André-de-Cubzac, 1 décembre 2023, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

Profitez d’un shopping gourmand 100% vins au château Saincrit avec la présence des Château l’Insoumise, Château Saincrit, Château de l’Hurbe et le Château des Arras.

Au programme :

– A 14h : ouverture avec dégustation de vins.

– A 16h : vin chaud offert par les Amazones.

– De 18h à 21h : planche apéro (6€ la planche et verre de vin à 2€).

Vente de vins à emporter..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

555 chemin du Peuy Château Saincrit

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Enjoy 100% wine shopping at Château Saincrit with Château l’Insoumise, Château Saincrit, Château de l’Hurbe and Château des Arras.

Program:

– 2pm: opening with wine tasting.

– 4pm: mulled wine offered by the Amazons.

– From 6pm to 9pm: aperitif board (6? per board and 2? glass of wine).

Takeaway wine sales.

Disfrute al 100% de las compras de vino en Château Saincrit, con Château l’Insoumise, Château Saincrit, Château de l’Hurbe y Château des Arras.

En el programa:

– 14:00: apertura con degustación de vinos.

– 16:00 h: vino caliente ofrecido por las Amazonas.

– De 18:00 a 21:00 h: tabla de aperitivos (6 ¤ por tabla y 2 ¤ de copa de vino).

Venta de vino para llevar.

Genießen Sie ein Gourmet-Shopping aus 100% Wein im Château Saincrit mit der Anwesenheit von Château l’Insoumise, Château Saincrit, Château de l’Hurbe und Château des Arras.

Auf dem Programm stehen:

– Um 14 Uhr: Eröffnung mit Weinverkostung.

– Um 16 Uhr: Glühwein, angeboten von den Amazonen.

– Von 18 bis 21 Uhr: Aperitif-Brett (6? pro Brett und ein Glas Wein für 2?).

Verkauf von Weinen zum Mitnehmen.

Mise à jour le 2023-11-20 par Bourg Cubzaguais Tourisme