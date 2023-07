Wine & Sunset au Château Saincrit 555 Chemin du Peuy Saint-André-de-Cubzac, 1 mai 2023, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

Idéalement située au cœur du vignoble du Château, sur le passage du 45ème parallèle, la terrasse de la Licorne vous offre une vue panoramique sur les vignobles alentours et les méandres de la rivière.

Cet espace privé, ouvert uniquement sur réservation, vous invite à vivre des instants privilégiés en petite altitude, entre vin et nature.

L’occasion de renouer avec des choses simples, des gens que l’on aime, un coucher de soleil, un verre de vin…

A vous d’inventer vos “instants” la Licorne vous dédie sa terrasse !

– Réservez votre pique-nique au prix de 50 € pour 2 personnes (réservation soumise aux conditions météorologiques).

Panier avec des produits de saison : entrée, plat, dessert, verre et couvert compris.

Nombre de places limitées à 15 personnes.

A partir de 10 personnes, demander une cotation.

– Accès à la Terrasse sans prestation : 5,00 €/personne..

2023-05-01 fin : 2023-09-30 21:30:00. EUR.

555 Chemin du Peuy Château Saincrit

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Château Saincrit opens its terrace to you for Wine & Sunset nights.

Its “unicorn terrace” is a special place surrounded by grapevines, with a panoramic view from the hills of Montalon to the twists and turns of the Dordogne River.

1 May to 30 September 2021, every evening, 7-9:30 pm

Reservations required by noon for that evening.

€25 per person (including a gourmet platter and a bottle of wine).

Idealmente situada en el corazón de los viñedos del Château, en el paralelo 45, la terraza Unicorne ofrece una vista panorámica de los viñedos circundantes y de los meandros del río.

Este espacio privado, abierto únicamente con reserva previa, le invita a disfrutar de un momento privilegiado a baja altitud, entre el vino y la naturaleza.

Es una oportunidad para volver a conectar con las cosas sencillas de la vida, con las personas que quieres, una puesta de sol, una copa de vino..

Le toca a usted inventar sus propios « momentos »… ¡La Licorne le dedica su terraza!

– Reserve su picnic por 50 euros para 2 personas (reserva sujeta a las condiciones meteorológicas).

Cesta con productos de temporada: entrante, plato principal, postre, vaso y cubiertos incluidos.

Plazas limitadas a 15 personas.

Para grupos de 10 o más personas, pida presupuesto.

– Acceso a la Terraza sin servicio: 5,00 euros/persona.

Das Weingut Château Saincrit heißt Sie auf seiner Terrasse willkommen zu den Abendveranstaltungen „Wine & Sunset“.

Die „Einhorn-Terrasse“ mit besonders schöner Lage inmitten der Weinberge bietet eine wunderbare Aussicht von den Hängen des Montalon auf den sich dahinschlängelnden Fluss Dordogne.

Jeden Abend vom 1. Mai bis zum 30. September 2021 von 19.00 bis 21.30 Uhr.

Nur mit Reservierung vor 12.00 Uhr für den jeweiligen Abend.

25 €/Person (umfasst eine Abendsnack-Platte + 1 Flasche Wein).

