Devenir guide junior du cimetière américain – Fascinant Week-end 553 boulevard John F. Kennedy Draguignan, 21 octobre 2023, Draguignan.

Draguignan,Var

En famille, avec un livret (fourni gratuitement par le Cimetière Américain de Draguignan) vos enfants vont apprendre le métier de guide afin de devenir Guide Junior du Cimetière Américain de Draguignan..

2023-10-21 fin : 2023-10-22 . .

553 boulevard John F. Kennedy Mémorial du Rhône et Cimetière Américain

Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



As a family, with the help of a booklet (provided free of charge by the Draguignan American Cemetery), your children will learn how to become a Junior Guide at the Draguignan American Cemetery.

En familia, con la ayuda de un folleto (proporcionado gratuitamente por el Cementerio Americano de Draguignan), sus hijos aprenderán a convertirse en Guías Junior del Cementerio Americano de Draguignan.

Mit der Familie und einem Heft (das vom Amerikanischen Friedhof in Draguignan kostenlos zur Verfügung gestellt wird) werden Ihre Kinder den Beruf des Fremdenführers erlernen, um Junior-Führer des Amerikanischen Friedhofs in Draguignan zu werden.

Mise à jour le 2023-09-01 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon