A la découverte du cimetière américain – Fascinant Week-end 553 boulevard John F. Kennedy Draguignan, 21 octobre 2023, Draguignan.

Draguignan,Var

En partant avec Alison, votre guide vous allez découvrir les parcours d’Aleda, George et Andrew – depuis leurs vies d’avant jusqu’à la cassure de la guerre, et leur séparation pour toujours d’avec leurs parents et proches..

2023-10-21 fin : 2023-10-22 . .

553 boulevard John F. Kennedy Mémorial du Rhône et Cimetière Américain

Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Setting off with Alison, your guide, you’ll discover the journeys of Aleda, George and Andrew? from their lives before the war, to their separation forever from their parents and loved ones.

Mientras parte con Alison, su guía, descubrirá las vidas de Aleda, George y Andrew… desde su vida antes de la guerra hasta su separación para siempre de sus padres y seres queridos.

Wenn du mit Alison, deiner Reiseleiterin, losziehst, wirst du die Lebenswege von Aleda, George und Andrew kennenlernen ? von ihrem früheren Leben bis zum Bruch durch den Krieg und der Trennung für immer von ihren Eltern und Verwandten.

