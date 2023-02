Tout feu , tout flamme, à l’atelier C.Cir’Art à Viéville sous les Côtes 55210 Viéville sous les Côtes Vigneulles-lès-Hattonchâtel Catégories d’Évènement: Meuse

Tout feu , tout flamme, à l’atelier C.Cir’Art à Viéville sous les Côtes 55210 Viéville sous les Côtes, 31 mars 2023 12:00, Vigneulles-lès-Hattonchâtel. Tout feu , tout flamme, à l’atelier C.Cir’Art à Viéville sous les Côtes 31 mars – 2 avril 55210 Viéville sous les Côtes Chantal vous propose de venir assister à des démonstrations de travail du verre de Murano au chalumeau. Vous pourrez découvrir les différents stades de la fabrication de perles, le soufflage de petites boules ou la création de sculptures avec ce verre tendre originaire de la célèbre ile vénitienne.

Vous découvrirez la magie du verre et du feu ainsi que toutes les possibilités offertes par ce matériau fantastique.

Vous pourrez échanger avec l’artiste sur sa technique et les différents aspects de sa création.

La visite du show-room et de la petite boutique complèteront cette visite.

55210 Viéville sous les Côtes 2 rue Jeanne d'Arc Vigneulles les Hattonchatel

