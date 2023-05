Fête du Poney 550 Route Larrotza Ko Bidea Espelette Catégories d’Évènement: Espelette

Pyrénées-Atlantiques Fête du Poney 550 Route Larrotza Ko Bidea, 11 juin 2023, Espelette. Espelette,Pyrénées-Atlantiques 10h30 Visite gratuite du club avec explications sur le mode de vie des chevaux, leur alimentation.

11h à 12h30 Initiation à la voltige.

14h à 15h Démonstration de pony games.

15h à 16h30 Baptême à poney.

Buvette et restauration sur place, au profit de l’association des cavaliers de concours !.

550 Route Larrotza Ko Bidea Au centre équestre

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

