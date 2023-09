[ÉQUIDAYS] Découverte de l’équitation 550 chemin de la Chapelle Basseneville, 25 octobre 2023, Basseneville.

Basseneville,Calvados

Découvrez l’équitation avec une approche du poney à pied, de façon ludique dans un esprit familial et convivial. De 6 à 12 ans..

2023-10-25 14:00:00 fin : 2023-10-25 15:15:00. .

550 chemin de la Chapelle Centre équestre Les Picotains

Basseneville 14670 Calvados Normandie



Discover pony riding on foot, in a fun, family-friendly way. Ages 6 to 12.

Descubra la equitación a pie de forma divertida y familiar. Para niños de 6 a 12 años.

Entdecken Sie das Reiten mit einer Annäherung an das Pony zu Fuß, auf spielerische Weise in einem familiären und geselligen Geist. Von 6 bis 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-16 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité