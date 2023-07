Cet évènement est passé Exposition collective 55 rue St Thomas Becket Barfleur Catégories d’Évènement: Barfleur

Manche Exposition collective 55 rue St Thomas Becket Barfleur, 10 juillet 2023, Barfleur. Barfleur,Manche Exposition à la Galerie ART’MATEUR :

Chantal Grimpard, plasticienne.

Patrick Pierre, sculpteur.

Lorene Renaud, Les Gourdasserie de Mario.

Pascal Vernede, pastels.

Vernissage 11 juillet à partir de 18h.

Entrée libre..

Vendredi 2023-07-10 10:00:00 fin : 2023-07-16 19:00:00. .

55 rue St Thomas Becket

Barfleur 50760 Manche Normandie



Exhibition at ART’MATEUR Gallery:

Chantal Grimpard, visual artist.

Patrick Pierre, sculptor.

Lorene Renaud, Mario’s Gourdasserie.

Pascal Vernede, pastels.

Opening July 11 from 6pm.

Free admission. Exposición en la Galería ART’MATEUR:

Chantal Grimpard, artista visual.

Patrick Pierre, escultor.

Lorene Renaud, calabaza de Mario.

Pascal Vernede, pasteles.

Inauguración el 11 de julio a partir de las 18.00 h.

Entrada gratuita. Ausstellung in der Galerie ART’MATEUR :

Chantal Grimpard, bildende Künstlerin.

Patrick Pierre, Bildhauer.

Lorene Renaud, Les Gourdasserie de Mario.

Pascal Vernede, Pastellbilder.

Vernissage 11. Juli ab 18 Uhr.

