Début : 2023-12-16

Pour présenter la Cantine du Réservoir quoi de mieux qu'un repas de Noël gourmand et festif ?.

Pour présenter la Cantine du Réservoir quoi de mieux qu’un repas de Noël gourmand et festif ?

Samedi 16 décembre à partir de 19h la Cantine proposera sous forme de planches : Gravlax de Saumon

Teriyaki de bœuf

Ecrasé de patate douce

St Marcellin

Crumble Bar de Noël Nous proposons également une formule avec des accords bières. Sous forme de galopins vous dégusterez des bières qui s’accordent avec justesse aux mets proposés.

*Option végétarienne possible, merci de l’indiquer en commentaire lors de la réservation. Repas pour 1 personnes : 20€

Accords 3 bières : 9,90€ Réservation obligatoire EUR.

55 Rue Montels Saint-Pierre

Montpellier 34070 Hérault Occitanie

