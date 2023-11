ATELIER DÉCOUVERTE RÉPARATION CRÉATIVE DE JEANS 55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier, 22 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Après les ateliers réparation de vélo, le réservoir accueille la docteure du Jean !

Ton vieux jean est bien malade ? Tu as de vagues notions de couture et plein de courage pour le réparer mais tu ne sais pas par où commencer ? Cet atelier est pour toi !.

2023-11-22 17:00:00 fin : 2023-11-22 19:30:00. EUR.

55 Rue Montels Saint-Pierre

Montpellier 34070 Hérault Occitanie



After the bike repair workshops, the reservoir welcomes the Doctor of Jeans!

Are your old jeans ailing? You’ve got some vague notions of sewing and plenty of courage to repair them, but you don’t know where to start? This workshop is for you!

Después de los talleres de reparación de bicicletas, ¡el depósito acoge al médico de los vaqueros!

¿Tus viejos vaqueros están en mal estado? ¿Tienes vagas nociones de costura y mucho valor para repararlos, pero no sabes por dónde empezar? ¡Entonces este taller es para ti!

Nach den Fahrradreparatur-Workshops empfängt der Tank nun die Jeans-Doktorin!

Deine alte Jeans ist ziemlich krank? Du hast ein paar vage Nähkenntnisse und viel Mut, sie zu reparieren, aber du weißt nicht, wo du anfangen sollst? Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für dich!

Mise à jour le 2023-11-09 par OT MONTPELLIER