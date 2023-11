LE MARCHÉ DES CRÉATIFS 55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier, 18 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Le 18 novembre le Réservoir accueille plusieurs artistes et créateurs : Accessoires, bijoux, décoration, Illustrations….

2023-11-18 16:00:00 fin : 2023-11-18 19:30:00. .

55 Rue Montels Saint-Pierre

Montpellier 34070 Hérault Occitanie



On November 18, the Réservoir welcomes several artists and designers: accessories, jewelry, decoration, illustrations…

El 18 de noviembre, el Réservoir acogerá a varios artistas y diseñadores: accesorios, joyas, decoración, ilustraciones, etc.

Am 18. November empfängt das Reservoir mehrere Künstler und Designer: Accessoires, Schmuck, Dekoration, Illustrationen…

