EXPOSITION EN ATTENDANT LES JOURS HEUREUX
55 Rue Montels Saint-Pierre
Montpellier, 10 novembre 2023

Montpellier,Hérault

Dans ce monde qui nous étonne toujours un peu plus par ses horreurs et ses misères, Praxis souhaite par cette exposition mettre une pause dans cet espace de détente qu’est le Réservoir. Riche de ses 15 expositions en 15 mois avec le Collectif Invisible, le photographe vous emmène avec lui dans cette année riche en concept de création..

2023-11-10 fin : 2024-01-02

55 Rue Montels Saint-Pierre

Montpellier 34070 Hérault Occitanie



In a world that continues to astonish us with its horrors and miseries, Praxis has decided to take a break from the hustle and bustle of the Reservoir with this exhibition. With 15 exhibitions in 15 months with the Collectif Invisible, the photographer takes you with him on a year rich in creative concepts.

En un mundo que sigue asombrándonos con sus horrores y miserias, Praxis organiza esta exposición para tomarse un respiro en el relajante espacio que es el Réservoir. Con 15 exposiciones en 15 meses con el Colectivo Invisible, el fotógrafo hace un recorrido por un año rico en ideas creativas.

In dieser Welt, die uns mit ihren Schrecken und ihrem Elend immer mehr in Erstaunen versetzt, möchte Praxis mit dieser Ausstellung eine Pause in diesem Entspannungsraum, dem Reservoir, einlegen. Der Fotograf, der auf 15 Ausstellungen in 15 Monaten mit dem Collectif Invisible zurückblicken kann, nimmt Sie mit auf eine Reise durch dieses Jahr, das reich an kreativen Konzepten ist.

