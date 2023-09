DISCOPATINE X LE RÉSERVOIR 55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier, 21 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

SAMEDI 21 OCTOBRE : DISCOPATIN.E revient avec un sol digne des meilleurs Roller Dance…..au Réservoir !

En version Indoor et Gratuite.

2023-10-21 19:00:00 fin : 2023-10-21 23:30:00. .

55 Rue Montels Saint-Pierre

Montpellier 34070 Hérault Occitanie



SATURDAY, OCTOBER 21: DISCOPATIN.E returns with a floor worthy of the best Roller Dance…..au Réservoir!

Indoor and Free

¡SÁBADO 21 DE OCTUBRE: DISCOPATIN.E vuelve con una pista digna del mejor Roller Dance…..au Réservoir!

Bajo techo y gratis

SAMSTAG, 21. OKTOBER : DISCOPATIN.E kehrt mit einem Boden zurück, der den besten Roller Dance…..im Reservoir würdig ist!

Als Indoor- und Gratis-Version

Mise à jour le 2023-09-18 par OT MONTPELLIER