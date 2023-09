VENDANGES 2023 – ANNIVERSAIRE DE SACRILÈGE 55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier, 13 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

On fête les deux ans de la brasserie à la taproom, le Réservoir !

On en profite pour sortir les 4 cuvées 2023 des bières sur marc de raisins ! C’est la grande sortie Vendanges !.

2023-10-13 17:00:00 fin : 2023-10-13 23:30:00. .

55 Rue Montels Saint-Pierre

Montpellier 34070 Hérault Occitanie



We’re celebrating the second anniversary of our taproom brewery, Le Réservoir!

We’re taking advantage of the occasion to release the 4 2023 cuvées of beers on grape marc! It’s Vendanges time!

Celebramos el segundo aniversario de Le Réservoir, el bar-brasserie

Aprovechamos la ocasión para lanzar las 4 cuvées 2023 de cervezas elaboradas con orujo de uva Es el gran lanzamiento de la cosecha

Wir feiern das zweijährige Bestehen der Brauerei im Taproom, dem Reservoir!

Wir nutzen die Gelegenheit, um die 4 Cuvées 2023 der Biere auf Traubentrester herauszubringen! Das ist die große Vendanges-Ausfahrt!

Mise à jour le 2023-09-28 par OT MONTPELLIER