DIFFUSION COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 FRANCE – LE RÉSERVOIR 55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier, 8 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Le Réservoir sera le lieu incontournable de cette Coupe du Monde de Rugby.

Tous les match de la France seront diffusés sur écran géant sur notre terrasse et les autres en intérieur..

2023-09-08 21:00:00 fin : 2023-09-08 23:00:00. .

55 Rue Montels Saint-Pierre

Montpellier 34070 Hérault Occitanie



Le Réservoir will be the place to be for this Rugby World Cup.

All the French matches will be shown on giant screens on our terrace, and the others indoors.

Le Réservoir será el lugar de encuentro de esta Copa del Mundo de Rugby.

Todos los partidos de Francia se retransmitirán en una pantalla gigante en nuestra terraza, y los demás en el interior.

Das Reservoir wird der unumgängliche Ort dieser Rugby-Weltmeisterschaft sein.

Alle Spiele der französischen Nationalmannschaft werden auf Großbildschirmen auf unserer Terrasse übertragen, die anderen Spiele im Innenbereich.

